Pamela Anderson stopt met sociale media: ’Ze willen controle over je brein’

„Ik ben nooit geïnteresseerd geweest in sociale media en nu dat ik gesetteld ben in het leven, raak ik echt geïnspireerd van lezen en in de natuur zijn”, schrijft de Baywatch-actrice. „Ik ben vrij.” De 53-jarige actrice zegt verder dankbaar te zijn voor alle liefde en zegeningen die ze van haar volgers op sociale media mocht ontvangen.

Pamela sluit haar dankwoord cryptisch af. „Laten we hopen dat jullie de kracht en inspiratie vinden om je doel te volgen en probeer niet verleid te worden door verspilde tijd. Dat is wat ZIJ willen en gebruiken om geld mee te verdienen: controle over jouw brein.”