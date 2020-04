’Geen vervolg op Idris Elba’s komedieserie Turn Up Charlie’

De acteur, die de hoofdrol speelde, had graag nog een seizoen gemaakt. „Hij was zelfs aan het werken aan nieuwe ideeën maar kreeg het balletje niet aan het rollen”, aldus een insider.

Turn Up Charlie gaat over een uitgerangeerde dj die zijn carrière nieuw leven probeert in te blazen. Een rol die Idris goed paste: de acteur is geregeld achter de draaitafels te vinden en zingt en rapt ook.