Danny Ghosen aangehouden tijdens interview

Op verschillende plekken in Nederland was het dinsdagavond erg onrustig en was er wederom sprake van de zogenoemde avondklokrellen. Ook Danny Ghosen ging de straat op voor de opnames van zijn nieuwe programma Danny’s Wereld. Die werden echter verstoord door de politie.

„Journalist Danny Ghosen volgde mij vanavond voor het tv-programma Danny’s Wereld. Tijdens een interview op straat werd hij aangehouden. Na kort overleg met de hulpofficier van Justitie werd hij in vrijheid gesteld”, twitterde persfotograaf Joey Bramer bij een aantal foto’s van de gebeurtenis.

In Danny’s Wereld gaat Ghosen op zoek ’naar waar het wringt in onze maatschappij’. „Of het nou gaat om de nieuwste designerdrugs, slachtoffers van mensenhandel of verspreiders van nepnieuws, Danny komt binnen bij mensen die tot nu toe onzichtbaar waren voor het grote publiek.” In de aflevering van komende donderdag gaat hij dus samen met de persfotograaf op pad. Naar verwachting zal dan ook duidelijk worden waarom hij aangehouden werd.