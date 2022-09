Politie zorgt niet voor beveiliging Harry en Meghan tijdens trip Manchester

De beveiliging van het koppel dat zich in 2019 terugtrok uit het Britse koningshuis is nu al tijden onderwerp van discussie. Het was ook de reden dat prins Harry niet aanwezig was bij de herdenkingsdienst van zijn opa prins Philip in maart dit jaar. De twee zullen hun eigen bodyguards moeten meenemen.

Het koppel is naar verluidt zaterdagochtend geland met een commerciële vlucht en hebben hun kinderen thuis gelaten.