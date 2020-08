Begeerlijke dure schoenen met rouwrand

Een van de eerste Air Jordans in handen van een verzamelaar. Ⓒ Foto PR

Een risicovolle promotiecampagne met de destijds nog goeddeels onbewezen basketballer Michael Jordan zette Nike in de jaren 80 van de vorige eeuw als sneakermerk op de kaart. In een mum van tijd oversteeg de vraag naar Air Jordans het aanbod ruim: liefhebbers deden er soms letterlijk een moord voor, toont Yemi Bamiro in de documentaire One man and his shoes.