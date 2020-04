Langverwachte fantasyfilm Artemis Fowl gelijk naar Disney+

Artemis Fowl, geregisseerd door Kennet Branagh, is al sinds 2016 in productie. De film zou eigenlijk vorig jaar augustus verschijnen, maar de première werd verplaatst naar mei. Wanneer hij op Disney+ komt, is nog niet bekend.

Disney moest vanwege de coronacrisis de premières van meerdere films verplaatsen. Vrijdag maakte de studio bekend dat de liveactionversie van Mulan vanaf 24 juli in de bioscopen draait. De Marvel-films Black Widow en Eternals gaan respectievelijk op 6 november en 12 februari in première.