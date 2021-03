Alle zintuigen aangesproken in doe-het-zelf voorstelling

Met twee kopjes op je hoofd en een zelf geknutselde vis duik je de onderwaterwereld in. Ⓒ Foto Bram Petraeus

Met een schaar, een stukje papier en een stift knutsel je een visje, dat vervolgens aan een bril met psychedelische glazen geklemd kan worden. Zet de aan de diadeem verankerde kopjes over je oren, luister naar de muziek van Wilbert Bulsink en je waant je met een beetje fantasie even in een onderwaterwereld.