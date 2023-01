Typhoon geniet van getrouwde leven: ’Elke dag is een feestje’

„Het is heel fijn, je groeit steeds meer naar elkaar toe. Elke dag is een feestje”, aldus Glenn de Randamie, zoals de zanger voluit heet. „Het is heel gezellig”, vulde zijn vrouw aan.

Typhoon treedt de komende vier weken met de Vrienden van Amstel op in Rotterdam Ahoy. Het stel heeft besloten een maandje in de stad te gaan wonen. „We blijven lekker de hele maand samen hier in Rotterdam, om hier samen te leven. Op en neer naar Zwolle gaat ’m niet worden”, zei de artiest, die „zo veel zin” zei te hebben in het liedjesfestijn.

Typhoon en Marie trouwden in juni 2021. Een jaar eerder vroeg de zanger zijn vrouw ten huwelijk. „Tussen de wijn en de Pringles ging Glenn op één knie. Natuurlijk zei ik: „JA!”, vertelde Marie eerder in een dubbelinterview met haar kersverse verloofde met Vogue Living. De twee leerden elkaar een paar jaar geleden kennen tijdens een verjaardagsetentje van hun gezamenlijke vriend Dotan. Voor Glenn was het gelijk raak. „Ik was niet op zoek die avond, maar toen ik Marie zag was ik overdonderd door zo’n fel brandend licht”, blikte de rapper terug in hetzelfde interview.