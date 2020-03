Camilla over taboe huiselijk geweld: ’De stilte is bijtend’

In haar speech ging de vrouw van prins Charles in op het ’bijtende’ effect dat het probleem van huiselijk geweld kan hebben. „Het is bijna niet voor te stellen dat een vriend van mij, zonder dat ik het door heb, met die vreselijke angst moet leven”, zei ze. „Maar dat is de kracht van dwangmatige controle en huiselijk geweld. Het wordt gekarakteriseerd door stilte, stilte van hen die lijden en degenen om hen heen, en stilte van hen die zich schuldig maken aan het misbruik.”

Huiselijk geweld is volgens de hertogin een serieus probleem dat voor nog meer problemen kan zorgen. „De stilte is bijtend. Het laat vrouwen, kinderen en mannen de last van schaamte dragen. Het houdt hen tegen om zich uit te spreken over het misbruik en het voorkomt dat ze hulp zoeken. In het ergste geval kan dat fataal zijn.”

Camilla riep zowel mannen als vrouwen op zich van het taboe bewust te worden. In een bericht op Twitter over de toespraak gebruikte ze daarom haar allereerste hashtag ooit, #everyonesproblem (iedereens probleem), waarmee ze de campagne steunt. „De campagne om huiselijk geweld te beëindigen heeft de stem van zowel mannen als vrouwen nodig”, aldus de hertogin. „Iedereen profiteert van een maatschappij waarin we deze gruwelijke misdaad simpelweg niet meer tolereren.”