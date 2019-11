Ⓒ Hollandse Hoogte

Het was ANGELINA JOLIE’s laatste claim in haar nu al drie jaar durende scheidingsoorlog met BRAD PITT. Ineens eiste de actrice ook nog eens het Franse kasteel op waar haar ex zijn hart aan verpand heeft en waar hij ettelijke miljoenen instak. En ook: het kasteel waar de twee in 2014 trouwden!