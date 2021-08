’Les choses qu’on dit’: Eerder saai dan invoelbaar

Premium Binnenland

Nederlanders in verzengende hitte Sicilië: ’Overdag is het niet te doen’

Zuchten in de Italiaanse hitte. Nederlanders op Sicilië gingen voor de zon, maar dat het 49 graden zou worden op het eiland, hadden ze ook niet verwacht. „Overdag is het zeker in de stad niet te doen.”