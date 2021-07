Scheiding Harvey Weinstein en Georgina Chapman na drie jaar officieel

Chapman huurde een juridisch 'powerduo' om haar zaken te behartigen en dat blijkt een goede beslissing te zijn geweest. Nadat ze in 2017 uitvond dat haar man zich jarenlang stelselmatig vergreep aan verschillende actrices, en sommige van hen zelfs verkrachtte, besloot ze resoluut Weinstein te verlaten. Chapman en Weinstein delen twee kinderen, India (10) en Dashell (8), over wie Chapman nu de volledige voogdij heeft. Daarbij dient Weinstein zijn ex zo'n 17 miljoen euro te betalen, bovenop een jaarlijkse toelage van 350.000 euro.

Ook krijgt Chapman hun miljoenenpand dat gelegen is in de New Yorkse wijk West Village en hun vakantiehuis in de Hamptons, ter waarde van ruim 10 miljoen euro.