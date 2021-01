Halle Berry kon zich lang niet identificeren met zwarte actrices

„Ik had eerst moeite om mezelf te identificeren met andere zwarte vrouwen”, vertelt de inmiddels 54-jarige Berry. Pas toen ze Diahann Carroll zag schitteren in Julia, wist ze welk type vrouw ze wilde zijn. „Ik zag Carroll als de ster van een show. Ze was ook nog eens knap en goed opgeleid. Dat deed me beseffen dat ik waarde had”, aldus Berry.

Dat het zien van zwarte vrouwen op de buis belangrijk voor haar was, had volgens haar onder meer te maken met de thuissituatie. „Ik was een zwart kind dat werd opgevoed door een witte vrouw, dus thuis had ik die voorbeelden niet. Het was daarom belangrijk voor me om die wel op televisie te zien.”

Halle Berry heeft meermaals hard uitgehaald naar de organisatie van de Oscars, een van de bekendste filmprijzen. De actrice vindt dat er te weinig aandacht is voor zwarte actrices. Berry won in 2002 een Oscar voor beste actrice voor haar rol in Monster’s Ball, maar sindsdien heeft geen enkele zwarte vrouw deze prijs weten te bemachtigen.