Chrissy Teigen terug op sociale media na pestschandaal

De zanger postte een foto van Chrissy met hun dochter Luna, die haar eerste dansoptreden had gedaan. „We zijn zo trots op onze kleine danseres!”, aldus John. Fans reageerden wisselend op het kiekje. Waar sommigen het leuk vonden om Chrissy weer te zien en zeiden haar te missen, meldden anderen dat ’die vrouw nooit meer een podium moet krijgen’. „Wat voor mens ben je als je iemand anders de dood toewenst?”, aldus een volger.

Naar aanleiding van de ophef bood Teigen vorige maand op Twitter haar excuses aan. „Ik was een onzekere, aandachtszoekende trol. Ik schaam me voor mijn gedrag, maar het is niets in vergelijking met hoe ik Courtney liet voelen”, schreef ze onder meer. Vanwege het schandaal legde Teigen ook de gastrol in de Netflix-serie Never Have I Ever naast zich neer.

Stodden, op dat moment 16 jaar oud, werd destijds bekend door haar huwelijk met de toen 50-jarige Doug Hutchison. Vanwege het inmiddels gestrande huwelijk kreeg ze een stortvloed aan negatieve reacties over zich heen, zo ook van Teigen.