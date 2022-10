Premium Het beste van De Telegraaf

Museum Catharijneconvent net een silent disco Shirma Rouse maakte Gospel-expositie in Utrecht: ’muzikale reis van kracht en hoop’

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

Shirma Rouse en conservator Rianneke van der Houwen: „Van Elvis tot U2, iedereen liet zich door gospel inspireren.” Ⓒ Thijs Rooimans

Stel je open en ga los! Met die woorden moedigde zangeres Shirma Rouse de eerste bezoekers van de tentoonstelling Gospel, een muzikale reis van kracht en hoop in Museum Catharijneconvent aan om te gaan kijken maar vooral ook te luisteren. Want alle bekende songs zijn er te horen: van Oh Happy day tot We shall overcome. „Gospel is meer dan muziek. Het is een manier van leven.”