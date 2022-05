Premium Het beste van De Telegraaf

Jack the Ripper en Julien Assange gingen hem voor In deze hel slijt ’Brom Brom’ Boris Becker nu zijn dagen

Door Sander Tromp Kopieer naar clipboard

Hier, in de beruchte Wandsworth-gevangenis, zal tennislegende Boris Becker de komende maanden zijn leven slijten. Hem staat bepaald geen ’vip-behandeling’ te wachten. Ⓒ Getty Images

Van Boom Boom Becker tot Brom Brom Becker. Dat het kan verkeren in het leven, bewijst Boris Becker. De Duitse tennislegende werd afgelopen week veroordeeld tot een gevangenisstraf van tweeënhalf jaar vanwege faillissementsfraude. Meteen na de uitspraak werd de tennislegende meegenomen en vastgezet in de beruchte gevangenis Wandsworth in Zuid-Londen. Daar heeft hij zijn eerste nachten inmiddels achter de rug, maar dat moeten welhaast helse nachten zijn geweest.