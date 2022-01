Team Ghislaine Maxwell heeft motie tot nieuw proces ingediend

Deze Scotty David had na de rechtszaak in een interview met Daily Mail onthuld dat hij de jury verteld had over het misbruik dat hij zelf als kind had ondergaan. Daarmee zou hij mogelijk en naar eigen zeggen de uiteindelijke uitspraak beïnvloed hebben.

Van tevoren moesten de juryleden een vragenlijst invullen waarin onder meer gevraagd werd naar eigen ervaringen met seksueel misbruik. Scotty David gaf aan dat hij de vragenlijst eerlijk had ingevuld, maar zich deze vraag niet kon herinneren.

Ghislaine Maxwell (60) werd afgelopen maand schuldig bevonden aan sekshandel en het ronselen van meisjes voor zedendelinquent Jeffrey Epstein. Zij werd diens ’partner in crime’ genoemd. Een jury van zes vrouwen en mannen veroordeelden haar na meer dan veertig uur juryberaad voor vijf van de zes aanklachten.

Eerder deze maand was al duidelijk dat Maxwell een nieuwe rechtszaak wilde naar aanleiding van het interview van Scotty David. Aanklagers stelden dat er ’onweerlegbare redenen’ waren voor een nieuw proces.

Bekijk ook: Ghislaine Maxwell wil nieuw proces na uitlatingen jurylid