Christopher Plummer (91) overleden: salut, kapitein Von Trapp

Premium TV

Wie zorgt voor meer ellende: Anouk of Ali B?

Het nieuwe fenomeen ’pre-battles’ in The voice of Holland: we moeten ons er, net als de talenten, even doorheen bijten. Maar wat nou als je als coach echt niet kan kiezen welk talent je wil offeren? Ali B weet raad. Hij krijgt kritiek en hoon van zijn collega’s en dat is niet helemaal terecht.