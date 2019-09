Blijvend letsel voor Helemaal Het Einde-Dean

„In acceptatie van het nu ligt vrijheid en geluk, maar wat kan het ongelofelijk complex zijn om het nu te accepteren”, begint de moeder van Dean, Linda, haar verhaal op sociale media. „Wij staan voor een uitdaging om Dean te steunen, te begeleiden en voor te leven. Alle emoties komen voorbij en deze wisselen elkaar in snel tempo af”, gaat ze verder.

„We zijn blij en dankbaar dat hij het ongeluk overleeft heeft en alle vitale delen nog in takt zijn. Tegelijkertijd zien wij onze zoon hier in bed liggen met zeer ernstig en blijvend letsel. Hij voelt zich ziek, duizelig en heeft heel veel pijn. Een gevoel van rouw over het verlies komt daar nog bij”, legt Linda uit.

Dean in Helemaal Het Einde, 2017. Ⓒ Olivier Thijssen

„Het gevoel van onmacht, verdriet, boosheid, maar ook van persoonlijk labiliteit voel ik. Er zijn momenten dat ik mezelf krachtig voel en vanuit liefde en compassie met rust en vertrouwen naar de nieuwe werkelijkheid kan kijken. En voel ik een innerlijk weten dat wij dit als gezin gaan redden en dat er voor Dean een prachtige toekomst is weggelegd. Op andere momenten zit er stress in mijn systeem, zie ik de scherven om ons heen. De lange weg die we te gaan hebben en de vele problemen en uitdagingen die we op deze weg tegen gaan komen. Voel ik me dan boos, bekruipt mij een gevoel van oneerlijkheid en voel ik verdriet. Rustig ademhalen en terug naar het nu. Stap voor stap. Dag voor dag en één voor één.”

De familie van der Kooij was in het eerste seizoen van het programma te zien. Naast hen deden ook de familie Pos en de familie van Wichen mee. Het gezin vertrok met een budget van 75.000 euro naar Chili en richtte een yogaschool op.