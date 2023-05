Jeroen Latijnhouwers en Suse van Kleef tijdelijke presentatoren NOS Sport

In maart werd bekend dat Tom Egbers voorlopig niet aan het werk is voor NOS Sport, nadat hij in een Volkskrant-artikel over grensoverschrijdend gedrag bij NOS Sport werd genoemd. Hij zou een vrouwelijke collega, met wie hij een affaire had gehad, een tijdlang hebben geïntimideerd en gepest.

De hoofdredactie van NOS Sport trad na publicatie van het stuk terug.