George Clooney over tirade Tom Cruise: ’Weet niet of ik het op dezelfde manier had gedaan’

Clooney neemt het in een interview in de show van Howard Stern op voor zijn collega. Hij zegt onder meer dat hij de tirade van Cruise niet overdreven vond. Wel denkt Clooney dat hij de crew op een andere manier had aangesproken als hij in die situatie zou komen.

„Ik begrijp wel waarom hij het deed. En hij heeft geen ongelijk”, zegt Clooney. „Ik weet alleen niet of ik het op dezelfde manier had gedaan. Maar ik weet de omstandigheden niet dus misschien was het wel al tientallen keren daarvoor gebeurd.”

Ook had Clooney nog een boodschap aan mensen die zich niet aan de coronaregels houden. „Draag gewoon een verdomd masker en we komen hier doorheen.”