Britney Spears gekwetst om kritiek badpakfoto

Britney Spears Ⓒ Hollandse Hoogte

Britney Spears is helemaal klaar met negatieve mensen die continu kritiek op haar sociale media-gedrag hebben. Zo zou Spears volgens een aantal volgers al meerdere keren dezelfde soort foto’s hebben geplaatst, waardoor ze zich afvroegen of het allemaal wel goed gaat met ’the princess of pop’.