’Flinke deuk in imago Marco Borsato’

Borsato wordt niet alleen minder sympathiek gevonden door vrouwen, zijn algehele imago is gekelderd. „Na het herstel van zijn burn-out is een charmeoffensief noodzakelijk”, aldus Beerda.

Marco verdween in januari uit de schijnwerpers vanwege zijn gezondheid. Een maand later werd duidelijk dat zijn huwelijk met Leontine na meer dan twintig jaar is gestrand. De zanger had vorig jaar oktober toegegeven dat hij zijn vrouw jaren geleden had bedrogen met pianiste Iris Hond. Sinds de aankondiging van de scheiding doen geruchten de ronde over meer affaires.

Ilse DeLange

In het merkenonderzoek van Beerda gaat Ilse DeLange voor het eerst aan de leiding. In de afgelopen veertien jaar wisselde Marco de koppositie steeds af met Guus Meeuwis. Ilse dankt haar populariteit vooral aan haar deelname als jurylid in The Voice maar ook dankzij het succes van haar pupil Duncan Laurence op het Eurovisiesongfestival.

Bij de bands en groepen is BLØF het sterkste merk.