Woensdag verschijnt bizarre biografie Dj Paul Elstak: ’Mijn vrouw redde me van de ondergang’

Grote liefde Kristel wist dj Paul Elstak te behoeden voor pure rampspoed. „Zonder haar...” Ⓒ ANP/HH

Hij wordt gezien als één van de populairste dance-dj’s van de jaren negentig, Paul Elstak, inmiddels 56 jaar. In de jaren negentig scoorde hij grote hits met Rainbow in the Sky en Luv U More. Hij veroverde weliswaar de wereld, maar zijn succes kende ook een keerzijde. Hij raakte in de schulden en ook zijn huwelijk liep op de klippen. Woensdag verschijnt zijn biografie, waarin hij openlijk over de zwartste bladzijden uit zijn leven vertelt.