BN’ers herdenken overleden Dame Edna

„Ontzettend bedankt, Barry, voor de geweldige lol en vreugde die je ons gaf. We gaan je missen”, schrijft violist André Rieu, die met Dame Edna op het podium heeft gestaan, op Instagram.

Voor Fred van Leer was Dame Edna de eerste ’drag-performer’ die hij ooit op tv zag. „Ze was zo grappig, zurig maar vooral heel lief en op een vreemde manier voelde ze als thuis. Voor mij is dit The Real Mother of Drag”, zegt de stylist op Instagram.

Cabaretier Richard Groenendijk zegt op Instagram dat hij „de mazzel” had Humphries een paar jaar geleden te hebben zien optreden in Londen. „Wát een feest was dat, om nooit te vergeten.”

Humphries bedacht het alter ego Edna Everage in 1955 en werd daarmee wereldwijd bekend. In 1974 kende de komiek zichzelf de titel ’Dame’ toe. Dame Edna had jarenlang een succesvolle talkshow in het Verenigd Koninkrijk en speelde een rol in de Amerikaanse tv-serie Ally McBeal. Humphries sprak daarnaast stemmen in voor veel animatiefilms. Zo was hij de vegetarische haai Bruce in de Pixar-klassieker Finding Nemo uit 2003.