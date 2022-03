Klap- en juichverbod voor fans van K-popband BTS

In een verklaring zegt het management van de band, Big Hit Music, dat „luid juichen, schreeuwen, zingen en staan” tijdens de BTS-optredens „strikt verboden is in lijn met de maatregelen van de overheid.” Om toch een beetje geluid te maken tijdens de shows krijgen fans stadionklappers uitgedeeld van de organisatie, waarmee het geluid van applaus kan worden nagebootst. Supporters van voetbalclub AZ maakten daar tussen 2005 en 2015 ook gebruik van.

De K-popsensatie treedt donderdag, zaterdag en zondag op in Seoul. Het zijn de eerste liveoptredens van de groep in hun thuisland sinds de coronapandemie twee jaar geleden uitbrak. De optredens van 10 en 13 maart zijn ook online te volgen, de show van 12 maart wordt wereldwijd in bioscopen live uitgezonden.