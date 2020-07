Travis Scott komt met eigen coronalijn

Het gaat om onder meer desinfecterende handgel, mondkapjes en handschoenen. Wat de producten onderscheidt van andere - veel goedkopere - items is niet duidelijk. Ook is het niet bekend of de 29-jarige rapper zelf de inkomsten binnen harkt of die doneert aan bijvoorbeeld organisaties die zich inzetten tegen het coronavirus.

Travis verbindt zijn naam wel vaker aan producten. Naast schoenen en kleding konden zijn fans ook onder meer waterflesjes, snoepjes en NERF-pistolen kopen.

Verschillende bedrijven en sterren brachten al een ’coronalijn’ uit waarvan de opbrengst naar goede doelen ging. Zo gingen onder meer Disney en Universal Travis voor.