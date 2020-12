Prins Harry aangezien voor kerstboomverkoper

De twee zochten een kerstboom voor hun villa in Californië. „Meghan en prins Harry waren op mijn werk vandaag en ik heb ze een kerstboom verkocht”, schrijft verkoper James Almaguer. Het stel zou op voorhand gevraagd hebben of er geen mensen meer in de winkel konden zijn, maar er was toch nog een gezin aanwezig.

„Er was één familie en hun enthousiaste zoontje rende tussen de bomen naar Harry toe om te vragen of hij hier werkte”, vervolgt Almaguer. „Ze lijken echt heel vriendelijke mensen”, sluit hij af. „Meghan klonk erg aardig en Harry kwam op me over als een toffe gast.”