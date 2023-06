Al tientallen fans in Landgraaf in de rij voor Bruce Springsteen

Meerdere fans staan in Landgraaf al in de rij voor een plekje vooraan bij het concert van Bruce Springsteen op zondag. Op beelden van De Limburger is te zien dat bezoekers sinds zaterdagochtend aan het wachten zijn. Een woordvoerder van concertorganisator MOJO laat desgevraagd weten dat inmiddels zo'n veertig mensen zich hebben verzameld.