Britse X Factor-kandidaat Lucy Spraggan: ’Ik ben verkracht tijdens opnameperiode’

In het interview vertelt Spraggan dat ze na een feestje met medekandidaten, productiemedewerkers, journalisten en paparazzi door een productiemedewerker naar haar hotel werd gebracht omdat ze te veel gedronken had. Bij het hotel nam de nachtportier haar van de productie over om haar naar haar kamer te brengen. De volgende ochtend werd Spraggan wakker en wist ze dat ze verkracht was.

Het productieteam zou vervolgens de politie hebben gebeld en de man werd opgepakt. Hoewel Spraggan gelijk na het incident wel werd gesteund, zou ze tijdens de rechtszaak tegen de nachtportier en daarna niets meer hebben gehoord.

Zorg

Een woordvoerder van ITV laat aan The Guardian weten dat de verantwoordelijkheid voor het programma destijds lag bij de productiebedrijven Thames, onderdeel van Fremantle, en Syco. Die twee bedrijven droegen „zorg voor alle deelnemers van het programma”.

Een woordvoerder van Fremantle zegt dat ze geloven dat het bedrijf destijds dacht te doen wat het beste was voor Spraggan. Maar „omdat Lucy vindt dat we meer hadden moeten doen, moeten we dit erkennen”, voegt de woordvoerder toe. Ook zou Fremantle sinds het incident zijn best hebben gedaan om ervan te leren en de processen en nazorg hebben verbeterd.