Simpele inscriptie op grafsteen Elizabeth

In de King George VI Memorial Chapel in Windsor is een nieuwe grafsteen geplaatst waarop de namen van koningin Elizabeth en haar man prins Philip zijn toegevoegd. De inscriptie is simpel gehouden met enkel de namen en de geboorte- en sterfdata, melden Britse media.