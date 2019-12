Kapsalon Romy wint prijs voor beste Europese film

Dat maakte distributeur Cinemien maandag bekend. De prijzen werden uitgereikt door de ECFA, de European Children's Film Association. De jury prees de Nederlandse productie als ’een hartverwarmend verhaal over verschillende generaties in familieverbanden’ en ’een verrassende emotionele reis. Het is een film met een hart waarin zware onderwerpen op zowel een entertainende als serieuze wijze worden behandeld’.

Kapsalon Romy heeft inmiddels een kast vol prijzen in de wacht gesleept. De jonge Nederlandse actrice Vita Heijmen won twee weken terug op het China International Children’s Film Festival (CICFF) de prijs voor beste actrice. Ook werd de film op de Frankfurter Buchmesse uitgeroepen tot beste jeugdboekenverfilming van het jaar.

De film van regisseur Mischa Kamp en scenarist Tamara Bos vertelt over een oudere kapster (Beppie Melissen) die last krijgt van vergeetachtigheid. Haar kleindochter Romy (Heijmen) besluit haar oma te helpen om de zaak open te kunnen houden. Kapsalon Romy draait nog in de Nederlandse bioscopen.