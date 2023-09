Goldband-zanger Boaz Kok wordt vader

De 33-jarige Kok had het nieuws nog niet gedeeld met de overige leden, zo is te zien in het filmpje. Als hij een foto van de echo uit zijn jas tovert, reageren Milo Driessen en Karel Gerlach verrast. „De eerste Goldband-baby is een feit”, roept Kok daarna naar het publiek.

Driessen had al wel een vermoeden dat er een kleine op komst was. Kok, die eind vorig jaar door zijn vriendin ten huwelijk werd gevraagd, wilde namelijk het nummer Kinderwens doen terwijl die al „maanden” niet meer op de setlist van de groep stond. Kok had in de appgroep gezet dat het „de laatste keer” was dat hij het nummer kon spelen.

In Kinderwens, afkomstig van het laatste album van Goldband, zingt het trio klaar te zijn voor het vaderschap.