Rob de Nijs in tranen bij afscheid voor 14.000 fans

Door Evert Santegoeds Kopieer naar clipboard

In een zinderend Sportpaleis in Antwerpen gaf Rob de Nijs (78) zondagavond alles om van zijn laatste concert in België een groot succes te maken. Tot afgelopen woensdag bleef onduidelijk of het concert, waarvoor veertienduizend tickets waren verkocht, zou mogen doorgaan. Het resultaat: een concert vol tranen met tuiten...