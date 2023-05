Premium Het beste van De Telegraaf

’Trots op mijn cluppie’ Lee Towers zingt Feyenoord-legioen toe: ’Ongelooflijk!’

Door Harrie Nijen Twilhaar

Lee Towers tijdens de jaarlijkse open dag van voetbalclub Feyenoord, vorig jaar. Ⓒ ANP/HH

Na het landskampioenschap van Feyenoord is er voor Lee Towers (77), The voice of Rotterdam, maandag nóg een hoogtepunt. De zanger mag, op het bordes van het Rotterdamse stadhuis aan de Coolsingel, de spelers én het legioen toezingen. „Ongelooflijk. Wat ben ik trotst op mijn club”, vertelt Lee, die nog altijd herstellende is van een gebroken heup.