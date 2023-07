Isa Hoes na kritiek op afgetraind lichaam: wil juist inspireren

De actrice heeft ’niet per se’ wekenlang opgelet op haar voeding en hard getraind om af te vallen. „Ik wilde meer energie, lekkerder in mijn vel zitten én investeren in een goede gezonde oude dag”, legt ze uit. Hoes viel in zes weken tijd 8 kilo af.

Ze zegt dat ze zichzelf uit haar comfortzone heeft gehaald. „Gezien dat ik meer kan dan ik dacht en ook sterker ben dan ik dacht. En dat kan toch geen verkeerd voorbeeld zijn?!” vraagt Hoes zich af, die aangeeft juist vrouwen te willen ’inspireren’. „Laten zien dat je ook op onze leeftijd nog echt een gezond en sterk lichaam kan krijgen!!”

„Toevallig komt er dit bij mij uit”, zegt Hoes over de foto’s die zij van zichzelf deelde. „Maar hoe je er ook uitziet, daar gaat het mij niet om. Een gezond lichaam, dat promoot ik graag. Wat voor lichaam daar ook bij hoort.” Het gaat Hoes erom dat ze lekker in haar vel zit. „En hopelijk heel oud ga worden! En daar moet ik wel wat voor doen... Maar dat doe ik graag!”