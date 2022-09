Premium Het beste van De Telegraaf

Twee tempels in één Oogverblindend witte ’inbreiding’ van KAAN Architecten

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen is dankzij de renovatie en ingenieuze nieuwbouw klaar voor de toekomst. Ⓒ Karin Borghouts

Twee werelden in een gebouw. Dat is het totaal gerenoveerde en uitgebreide Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) geworden, dankzij een uitgekiend ontwerp van het Rotterdamse bureau KAAN Architecten. De klassieke 19de eeuwse kunsttempel is in oude luister hersteld, compleet met Pompejaans rode en olijfgroene muren en gouddecoratie. De nieuwbouw is juist oogverblindend wit met een ’stairway to heaven’ als bescheiden pronkstuk.