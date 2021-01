Oscar-regisseur Danny Boyle komt met serie over Sex Pistols

De zesdelige serie zal gebaseerd worden op de autobiografie van Steve Jones, gitarist van de band. Regisseur Danny Boyle, die een Oscar won voor de regie van Slumdog Millionaire, is gevraagd als regisseur en producer. In reactie op Variety laat hij weten erg enthousiast te zijn over het komende project.

Volgens Boyle – die ook filmtitels als Yesterday (2019), The Beach (2000) en Trainspotting (1996) op zijn naam heeft staan – heeft de band voor een enorme verandering gezorgd in de Britse cultuur. „Het moment dat The Sex Pistols beroemd werden, is het moment waarop de Britse cultuur voor altijd anders was. Jonge mensen stonden opeens op het podium en ventileerden hun woede, dat kwam door de band.”

Er zijn veel Britse acteurs gecast om een rol te vertolken in de nieuwe serie, onder wie Toby Wallace als Steve Jones en Anson Boon als John Lydon – ook bekend als Johnny Rotten. De eerste filmopnames staan gepland op 7 maart. Later dit jaar zal de serie uitgezonden worden op FX.