YouTube-ster Grant Thompson filmde zijn eigen dood

De beelden, die nooit zullen worden vrijgegeven, zijn door het onderzoeksteam bekeken om meer duidelijkheid te krijgen over wat er precies is gebeurd. Volgens de onderzoekers valt eruit op te maken dat de opwaartse druk plotseling verandert waardoor Thompson in korte tijd hoogte verliest. Slechts een paar seconden daarna stort Grant neer. Hij heeft zijn reserveparachute nog geopend, maar dat was te laat.

Thompson (38), die 11 miljoen volgers op YouTube had, verongelukte maandag tijdens het paragliden in de Amerikaanse staat Utah, waar hij woonde. Toen hij niet thuiskwam, sloeg zijn familie alarm. Een dag later werd zijn lichaam met behulp van GPS-gegevens gevonden en geïdentificeerd.

