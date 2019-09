Armin van Buuren kondigt nieuw album aan

„Ik ben zo blij dat ik eindelijk de naam en releasedatum van mijn nieuwe album mag aankondigen. Balance is een nieuw hoofdstuk in mijn leven en staat voor het vinden van een goede balans tussen het oude en het nieuwe. Ik kan niet wachten om dit album met jullie te delen!”, laat Armin in een verklaring weten.

Fans kunnen vanaf vandaag ook al een eerste nieuwe track van het album horen. Waking up with you, zoals het nummer heet, werd gemaakt in samenwerking met David Hodges en is de eerste van veel nieuwe album tracks die de komende tijd al worden uitgebracht. Tot aan de release van het volledige album op 25 oktober zal Armin van Buuren iedere week een nieuw nummer van het album vrijgeven.