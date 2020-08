DiCaprio breekt met boezemvriend Johnny Depp

Tussen de gewezen vrienden Leonardo DiCaprio en Johnny Depp - hier al samen op de foto in 1993 - komt het niet meer goed, zeggen ingewijden. Ⓒ Getty Images

Ontluisterende details over huiselijk geweld en JOHNNY DEPP’s onstuimige relatie met AMBER HEARD (34), die de afgelopen weken in een rechtszaal in Londen werden geopenbaard, zijn ook in Hollywood ingeslagen als een bom. Daar was weliswaar bekend dat Depp (57) problemen had met drank en drugs, maar tot welke excessen die hadden geleid was ook dáár nooit eerder tot de volle omvang doorgedrongen.