Anna Nooshin zet tattoo bij vriend

Op foto’s en video’s is te zien dat Anna een tatoeage op zijn pols zet. Het eindresultaat showt Nassim niet, maar tevreden is hij sowieso. „Dit is mijn favoriete tattoo tot nu toe.” In een reactie op een van zijn volgers laat hij weten dat het een klein hartje geworden is.

Zowel Anna als Nassim is niet vies van wat inkt. De twee lieten eerder elkaars initialen op hun lijf vereeuwigen.