Dit is de winnaar van Heel Holland bakt

„Ik had het nooit verwacht”, riep Mercedes toen ze het nieuws hoorde. „Mercedes is een zeer terechte winnares en ze heeft haar hoofd koel gehouden”, zei Janny van der Heijden. Robèrt van Beckhoven roemde ook haar smaken en haar creativiteit. De twee juryleden zeiden dat Jan eigenlijk hun favoriet was gedurende de serie, maar bij de laatste opdracht liet hij te veel steken vallen.

Tekst loopt door onder de foto.

Ⓒ Omroep Max/Elvin Boer

De eerste opdracht die de vier bakkers kregen was de technische opdracht. Ze moesten een hond van chocolade maken. Het bleek een moeilijke opdracht. Robèrt gaf dat ook toe. „Je moet veel met chocolade hebben gewerkt om dat goed te doen”, zei hij dan ook. Jannie mocht de winnaar van de opdracht aanwijzen omdat haar hond, die vaak te zien is in het programma, model stond voor de opdracht. Zineb ging met de winst strijken. Haar hond leek het meest op de teckel Nhaan.

De tweede opdracht was het maken van een feesttaart. Daar mochten de kandidaten zeven en een half uur aan werken, maar die tijd hadden ze ook wel nodig. Bovenop de taart moest het cijfer 10 komen, vanwege het jubileum van het tiende seizoen van Heel Holland bakt. Verder moesten de bakkers zorgen voor tartelettes, hartige soesjes, kleine gebakjes en petit fours. Voor het bakken kregen de bakkers vijf uur. Op de tweede dag moesten ze in twee en een half uur hun bouwwerk afwerken en versieren.