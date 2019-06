Schrijfster Judith Krantz (93) overleden

Krantz begon haar carrière als journalist voor een aantal vrouwenbladen. Pas op haar vijftigste maakte ze de overstap naar de boekenwereld, met Scruples. De roman over de jetset in Beverly Hills haalde na vier maanden de nummer 1-positie op de bestsellerslijst van The New York Times. In een interview in die krant noemde ze haar werk later ’een groot bubbelbad, een chocolade eclair’ voor de voornamelijk vrouwelijke lezers.

Uiteindelijk werden er van haar elf boeken ruim tachtig miljoen exemplaren verkocht. Krantz’ werk verscheen in vijftig talen. Van een aantal van haar boeken werden miniseries voor televisie gemaakt, zoals Dazzle en I’ll Take Manhattan. Haar zoon, televisieproducent Tony Krantz, werkt momenteel aan een remake van een serie van Scruples die in 1980 uitkwam.