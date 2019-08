Voorvoelde Wibi zijn moeders dood?

Wibi met zijn moeder Floor, onlangs nog samen te zien in een commercial op tv. Zij overleed deze week op 85-jarige leeftijd. Ⓒ Hollandse Hoogte

Nog maar drie maanden geleden was WIBI SOERJADI’s moeder FLOOR ook al 85, maar eigenlijk was zij nog best goed. In april nam de meesterpianist een commercial op voor een audiciënketen. Hij zou daarin een stukje spelen en in een opwelling vroeg hij zijn moeder naast haar te komen zitten.