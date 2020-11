Bette Westera schrijft het Kinderboekenweekgeschenk

Bette Westera, die al twee keer de Gouden Griffel in de wacht sleepte met haar poëtische, wonderschone boeken Doodgewoon en Uit elkaar, voelt zich vereerd: „De eervolle vraag of ik het kinderboekenweekgeschenk van volgend jaar zou willen schrijven gooit mijn hele planning overhoop en dat is fijn. Heel fijn zelfs, want ook al houd ik nog zo van orde, voor het scheppen van iets nieuws is chaos nodig. Bij mij is alles netjes op een rijtje hebben dodelijk voor het creatieve proces. Ik spring dus vol vertrouwen en zonder te weten waar ik straks mee bovenkom in het diepe.”

Ook Mark Janssen, die onder meer de voetbalboeken van Gerard van Gemert, De piraten van hiernaast van Reggie Naus en Rover en Broertje van Karine Jekel illustreerde, is enthousiast: „Het maken van het Prentenboek is een fantastische uitdaging die ik met beide handen aanneem! Ik ga er iets bijzonders van maken en net zoals bij mijn voorgaande boeken wordt het echt een boek voor het kind. Het kind in iedereen.”

De Kinderboekenweek vindt volgend jaar plaats van 6 tot en met 17 oktober.