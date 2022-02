Premium Het beste van De Telegraaf

Nieuwe maître vanaf vanavond op NPO 3 te zien Denice Dest groeit in rol als gastvrouw ’First dates’

Door Fabian Melchers

Denice Dest had al ervaring met gasten ontvangen, maar First dates blijkt toch een hele nieuwe stap. Ⓒ Foto: Annemieke van der Togt

Gasten in het First dates-restaurant worden vanaf vanavond, om 19:25 uur op NPO 3, welkom geheten door een nieuw gezicht. Denice Dest neemt als maître het stokje over van Sergio Vyent. Ze heeft ervaring als Amsterdamse ’doorbitch’ bij discotheken, maar een kille gastvrouw is het zeker niet. „Mensen vinden me vaak heel warm en hartelijk.”