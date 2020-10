’The racer’: Stoempen op steroïden

We schrijven 1998. In Dublin start de 85e editie van de Tour de France, de wielerronde die door alle dopingschandalen de boeken zou ingaan als de ’Tour de Farce’ en ’Tour du Dopage’. Voor het fictieve personage van Dominique Chabol is het de laatste kans op een etappeoverwinning. Maar tussen de oren van de 39-jarige meesterknecht woedt grote onrust. Niet alleen is Chabols contract nog niet verlengd, ook hoort hij van zijn zus dat hun vader zojuist is overleden. Hoe kan hij nu vlammen? Met lood in de schoenen klopt hij op de deur van zijn louche teamarts Sonny McElhone.

Net als Raging Bull, The wrestler en Journeyman is ook The racer een karakterstudie van een topsporter in verval. Voor de hoofdrol in dit zeer vermakelijke portret castte de Ierse regisseur Kieron J. Walsh de vrij onbekende Vlaming Louis Talpe. De acteur overtuigt volledig als afgetrainde Chabol, de ’professionele loser’ wiens enige taak het is zijn kopman te lanceren. Waarna hij wordt bedankt voor zijn inzet en weer een zak vol epo, groeihormonen en testosteron krijgt toegediend.

„Hier jongen, met dit spul voel je je morgen weer zo gelukkig als een varken in de modder”, zegt ploegdokter McElhone (Iain Glen) met wie Chabol een aandoenlijke vader/zoon-band opbouwt. De fijne chemie tussen deze charismatische acteurs verbloemt de wat knullige wedstrijdscènes die een paar banddiktes tekort komen om écht te overtuigen.

✭✭✭✩ (3,5 uit 5)