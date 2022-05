BZV-kijker lyrisch over Maud en zus: ’Meer Maud in mijn leven’

Zoals ene Monique het verwoordt: „Eerst wilde ik minder Maud, nu wil ik meer, meer Maud in mijn leven. Ik hou van Maud.” Zij lijkt de teneur op het sociale platform aan te geven. Zondagavond en maandagochtend regent het tweets over deze deelneemster aan het twaalfde seizoen van het succesvolle boerendatingprogramma.

Dat zij toch de verkozen liefde voor boer Evert was, maakt de kijker van Boer zoekt Vrouw dan ook blij. „In heel Nederland was een mini-aardbeving te voelen toen Evert voor Maud koos. Ik moest ook juichen”, schrijft een ander. En: „Heb ik gisteravond keihard op de bank YES geschreeuwd toen Evert voor Maud koos... Misschien.”

Daarnaast bleek de zus van Maud ook hoge ogen te gooien bij het publiek. Deze Fleur lijkt niet alleen uiterlijk sprekend op haar, maar gedraagt zich ook precies hetzelfde. Sommigen zien dan ook potentie in een tv-carrière voor Maud of voor Maud én haar zus samen. Of dat nu een talkshow is - „Khalid en Sophie inruilen voor Maud en haar zus Fleur.” - of een realityshow: „Ik wil een realitysoap op de boerderij van Evert met Maud! Ik wil meer Maud in mijn leven….. ik moest even aan haar wennen, maar Maud “need to grow on you” en ik zie gewoon een hele leuke pure vrouw!”