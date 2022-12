Paris Hilton wil graag gezin stichten: ’Heel veel eitjes die klaarstaan’

Hilton en haar man Carter Reum startten in de coronaperiode met de ivf-procedure, vertelde Hilton tijdens het The Hollywood Reporter’s Women in Entertainment Gala. „We begonnen een paar maanden geleden omdat de wereld op slot ging. We wisten dat we een gezin wilden stichten en ik had zoiets van: dit is de perfecte timing. Normaal gesproken zit ik 250 dagen per jaar in het vliegtuig, dus laten we gewoon alle eitjes opslaan en klaarmaken.”

De This Is Paris-ster vertelde dat zij en Reum, met wie zij vorig jaar in november trouwde, wel nog even rustig aan wilden doen na hun huwelijk. „We wilden echt genieten van ons eerste jaar samen als koppel, voordat we er kinderen bij brengen.” Nu hebben ze hun 1-jarig jubileum gehad, vervolgde ze. „Dus ik kan niet wachten tot 2023.”

Hoewel Hilton nog geen kinderen heeft, is haar man al vader van een dochter met realityster Laura Bellizzi. Hilton en Reum trouwden op 11 november 2021.